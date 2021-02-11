Церемония вручения "Оскар" пройдет одновременно в нескольких местах

Церемония вручения кинопремии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук, проведение которой намечено на 25 апреля, из-за пандемии будет распределена в этом году между несколькими локациями, чтобы иметь возможность безопасно размест

Церемония вручения кинопремии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук, проведение которой намечено на 25 апреля, из-за пандемии будет распределена в этом году между несколькими локациями, чтобы иметь возможность безопасно разместить всех участников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил журнал Vanity Fair.

"В такой уникальный год, который потребовал от столь многих столь многого, академия намерена провести церемонию "Оскара" в иной манере, сделав приоритетом здоровье людей и безопасность всех участников. Для создания шоу с личным присутствием участников, которое хочет видеть наша аудитория, и учитывая предъявляемые пандемией требования, церемония будет транслироваться в прямом эфире из нескольких локаций", - приводит издание заявление организаторов, которые отметили, что традиционное место проведения премии в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) будет присутствовать в списке таких локаций.