В ​Центре кино Низами стартовал показ новых фильмов

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Центре кино Низами стартовал показ фильмов "Дальняя дорога" ("Узаг йол") и "Ночной беглец" ("Гедже гачагы").

Как сообщает Report, мелодрама американского режиссера Джорджа Тильмана "Дальняя дорога" снята по сценарию Крецг Болоти.

На показ допускаются дети старше 16-ти лет. Экс-чемпион по родео некий Люк решает вновь вернуться в спорт, а выпускница колледжа София получает интересное предложение для работы в области искусства. Когда молодые влюбленные остаются перед выбором между мечтой и любовью, они встречают пожилого мужчину по имени Айра. Узнав историю полувековой любви между Айра и его супругой, молодые решают принять самое важное решение в их жизни.

В главных ролях Скотт Иствуд, Бритт Робертсон, Алан Алда, Джек Хьюстон, Уна Чаплин, Мелисса Бенойст, Лолита Давидович, Элеа Оберон, Кейт Форбс.

Фильм в детективном жанре американского производства "Ночной беглец" снят режиссером Хауме Кольет-Серра по сценарию Брэда Ингелсби. Слоган фильма "Зло не останется безнаказанным".

Предусмотренная для зрителей старше 18-ти лет картина повествует о жизни враждующего со своим патроном киллера, который вынужден находиться в бегах, чтобы уберечь свою семью от мафии и преследований властей.

В ролях актеры Лиам Нисон, Юэль Киннаман, Коммон, Эд Харрис, Бойд Холбрук, Брэс МакГилл, Дженезис Родригез, Винсент Д Онофрио, Дуис Смит, Бо Напп и другие.