Бюро Захи Хадид выпустило коллекцию посуды по ее эскизам

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Архитектурное бюро, основанное Захой Хадид, выпустило коллекцию посуды и товаров для дома по ее эскизам, cообщает Report со ссылкой на Lenta.ru.

В линейку вошли 15 предметов, в том числе, столовые приборы, сервизы и вазы, а также шахматный набор. Фигуры в последнем представляют собой уменьшенные копии самых известных зданий, построенных по проектам Хадид.

При создании посуды использовался фарфор и керамика в сочетании с акрилом и смолой. Коллекцию, которая уже поступила в продажу, покажут в рамках выставки Maison & Objet 2016, которая пройдет в Париже позднее в сентябре.

Заха Хадид — известный британский дизайнер арабского происхождения. Ею созданы проекты Культурного центра Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан), пожарной станции Vitra в Вайле-на-Рейне (Германия), The MAXXI (Национальный музей искусств XXI века) в Риме, Serpentine Sackler Gallery и Центр водных видов спорта Олимпиады-2012 в Лондоне, здание Оперы в Гуанчжоу (Китай), Центр современного искусства Розенталя в Цинциннати (США). В конце марта 2016 года Хадид умерла от сердечного приступа.