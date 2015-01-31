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    Будет почтена память Барыша Манчо

    Со дня смерти легендарного исполнителя прошло 16 лет

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Муниципалитет Кадыкёй проведет ряд мероприятий в Стамбуле в связи с 16-й годовщиной смерти известного турецкого рок и поп музыканта, легендарного исполнителя турецкой музыки, телевизионного ведущего Барыша Манчо. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на вечере памяти, которое состоится в культурном центре муниципалитета, выступят поэт Сунай Акын и вдова певца Лала Манчо. 

    Напомним, что Барыш Манчо родился 2 января 1943 года, скончался 1 февраля 1999 года. 

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