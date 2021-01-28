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Балетная композиция "Сары гялин" представлена онлайн

Балетная композиция "Сары гялин" представлена онлайн Азербайджанский государственный академический музыкальный театр реализовал новый проект в период пандемии Как передает Report, массовому зрителю в онлайн формате представлена отражающая в себе национальные ценности балетная композиция на основе н
Искусство
28 января 2021 г. 15:08
Балетная композиция Сары гялин представлена онлайн
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Азербайджанский государственный академический музыкальный театр реализовал новый проект в период пандемии.

Как передает Report, массовому зрителю в онлайн формате представлена отражающая в себе национальные ценности балетная композиция на основе народной песни "Саря гялин", исполняемой всемирно известным музыкантом, композитором Сами Юсуфом.

Автором идеи и художественным руководителем проекта является директор театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев, балетмейстер-постановщик – заслуженный артист Эмин Алиев, режиссер-постановщик – Самир Гуламов, оператор и монтажер – Хикмет Шахвердиев.

Заслуженный артист Эмин Алиев также является исполнителем поставленной им балетной композиции.

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Версия на английском языке Sari Gelin ballet composition presented online
Версия на азербайджанском языке "Sarı gəlin" balet kompozisiyası onlayn təqdim olunub

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