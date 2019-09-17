Бакинец - обладатель "Оскара" Владимир Меньшов отмечает 80-летие

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Режиссер, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и обладатель "Оскара" Владимир Меньшов отмечает свое 80-летие, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в городе Баку.

Его отец был сиротой, окончив мореходное училище, работал первым помощником капитана, затем служил в НКВД. Мать была домохозяйкой. Из-за работы отца семья сначала жила в Баку, потом в Архангельске, затем в Астрахани.До поступления в институт Владимир Меньшов работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере в Баку, а также актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова.

В 1965 году окончил актерский факультет Школы-студии имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТе, в 1970 году – аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).С 1970 по 1976 годы работал по договорам на киностудиях "Мосфильм", "Ленфильм" и на Одесской киностудии.

В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах, среди которых: "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "Где находится Нофелет?" (1987), "Собачье сердце" (1988), "Город Зеро" (1989), "Царевич Алексей" (1996), "Ночной дозор" (2004), "Дневной дозор" (2006), "Generation "П" (2011), "Елки-2" (2011), "Легенда №17" (2012), "Мебиус" (2013), "Зеленая карета" (2015), "После тебя" (2016), сериалы "Диверсант" (2004), "Ликвидация" (2007), "Личные обстоятельства" (2012), "Екатерина" (2014), "Уходящая натура" (2014), "Ивановы" (2016) и др.

В 1978 году начались съемки картины "Москва слезам не верит" по сценарию Валентина Черных. За первый год проката фильм посмотрело почти 90 миллионов зрителей, его купили более 100 стран. Мелодрама завоевала призы на многих международных кинофестивалях, создатели фильма получили Государственную премию СССР. В 1981 году Американская академия киноискусства присудила фильму "Оскар".

В 1984 году Меньшов снял картину "Любовь и голуби" по одноименной пьесе Владимира Гуркина. На фестивале комедийных фильмов в испанском городе Торремолинас картина получила главный приз "Золотую ладью".

В 1995 году вышел его фильм "Ширли-мырли". В 2000 году он выпустил лирическую трагедию "Зависть богов". К двум своим последним картинам Меньшов написал сценарии, он также был сценаристом фильмов "Счастливый Кукушкин" (1970), "Я служу на границе" (1973), "Ночь коротка" (1981), "Дорога без конца" (2014).Меньшов является продюсером ряда фильмов, среди которых "Китайский сервиз" (1999), "Зависть богов" (2000), "Время собирать камни" (2005), "Китайская бабушка" (2009), "Белый ягель" (2014), "Застывший ангел" (2016).

