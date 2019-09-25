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Азербайджанский актер скончался в России

Азербайджанский актер скончался в России

Азербайджанский актер скончался в России.

Как сообщает Report, актер музыкального драмтеатра города Серпухов Московской области Рамиль Азимов скончался в возрасте 41 года после продолжительной болезни.

До 2006 года Р.Азимов работал актером в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. Позднее он переехал в Россию и продолжил там актерскую деятельность.

Актер страдал от рака.

Сегодня в 13:30 по местному времени на сцене музыкального драмтеатра города Серпухов состоится церемония прощания с Р.Азимовым. После церемонии прощания его останки будут привезены в Баку.

Отметим. Что Р.Азимов родился 8 декабря 1978 года в городе Баку.

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