"Азеркосмос" разработал термовакуумную камеру для испытаний малых спутников

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") разработало и изготовило термовакуумную камеру (TVAC – Thermal Vacuum Chamber), которая позволяет проводить испытания малых спутников и их компонентов на территории страны.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос", термовакуумные системы являются неотъемлемой частью инфраструктуры испытаний спутников и космического оборудования ведущих мировых космических агентств и компаний.

Разработка системы местными инженерами в Азербайджане является важным шагом на пути к формированию таких возможностей испытаний внутри страны.

Разработка системы, созданной инженерами научно-исследовательского отдела "Азеркосмоса", длилась восемь месяцев. Устройство под названием "AITvac 03" успешно прошло необходимые испытания и предназначено для проверки тепловых и вакуумных условий, надежности и функциональности малых спутников, их подсистем и различных компонентов космических аппаратов перед их запуском на орбиту.