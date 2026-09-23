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    "Азеркосмос" разработал термовакуумную камеру для испытаний малых спутников

    ИКТ
    • 23 сентября, 2026
    • 10:11
    Азеркосмос разработал термовакуумную камеру для испытаний малых спутников

    Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") разработало и изготовило термовакуумную камеру (TVAC – Thermal Vacuum Chamber), которая позволяет проводить испытания малых спутников и их компонентов на территории страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азеркосмос", термовакуумные системы являются неотъемлемой частью инфраструктуры испытаний спутников и космического оборудования ведущих мировых космических агентств и компаний.

    Разработка системы местными инженерами в Азербайджане является важным шагом на пути к формированию таких возможностей испытаний внутри страны.

    Разработка системы, созданной инженерами научно-исследовательского отдела "Азеркосмоса", длилась восемь месяцев. Устройство под названием "AITvac 03" успешно прошло необходимые испытания и предназначено для проверки тепловых и вакуумных условий, надежности и функциональности малых спутников, их подсистем и различных компонентов космических аппаратов перед их запуском на орбиту.

    Азеркосмос разработал термовакуумную камеру для испытаний малых спутников
    Азеркосмос разработал термовакуумную камеру для испытаний малых спутников

    Космическое агентство Азербайджана (Азеркосмос) Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
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    "Azərkosmos" kiçik peyklərin sınağı üçün Termal-Vakuum Kamerası istehsal edib

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