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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $117

    Энергетика
    • 23 сентября, 2026
    • 09:46
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $117

    Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,91, или 0,78%, и составила $117,74.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $116,43 за баррель.

    Цена 1 барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $0,92, или 0,83%, до $111,01.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light
    Azərbaycan neftinin qiyməti 117 dolları keçib
    Azeri Light crude nears $118 per barrel

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