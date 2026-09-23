İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan neftinin qiyməti 117 dolları keçib

    Energetika
    • 23 sentyabr, 2026
    • 09:34
    Azərbaycan neftinin qiyməti 117 dolları keçib

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,91 ABŞ dolları və ya 0,78 % artaraq 117,74 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin noyabr fyuçerslərinin qiyməti 116,43 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,92 ABŞ dolları və ya 0,83 % artaraq 111,01 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-dir.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) ABŞ dolları Neftin qiyməti
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $117
    Azeri Light crude nears $118 per barrel

    Son xəbərlər

    12:48

    Alban mədəni irsinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması zərurəti vurğulanıb

    Daxili siyasət
    12:47

    Azərbaycan IEC ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    12:44
    Foto

    Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya ilə əməkdaşlığı genişləndirir

    Biznes
    12:40
    Foto

    Biləsuvarda dinin siyasiləşdirilməsinin yaratdığı risklərə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Din
    12:40

    Türkiyəli futbolçu Tolqa Kalender 25 yaşında vəfat edib

    Futbol
    12:35

    Maliyyə Nazirliyi: II rübdə 22 dövlət müəssisəsi monitorinq edilib

    Maliyyə
    12:35

    İsveçin səfiri: Azərbaycanla Avropa İttifaqı münasibətlərində müsbət dinamika var

    Xarici siyasət
    12:33

    Bərdədə avtomat və patronlar aşkarlanıb, şübhəli saxlanılıb

    Hadisə
    12:33

    Səfir: İsveçdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iki ölkə arasında əlaqələrə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti