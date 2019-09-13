Французский фотограф: Азербайджан смотрит в будущее, но не забывает свою историю

Азербайджан - это страна, которая смотрит в будущее, но не забывает свою историю. Об этом заявил в интервью Report известный французский фотограф, обладатель ряда престижных премий Грегори Херп.

Г.Херп подчеркнул, что свой первый визит в Азербайджан он совершил летом этого года.

"За последние полтора года я работал над рядом проектов по докладам о вашей стране, чтобы сделать ее более известной во Франции и Западной Европе...Чтобы понимать страну, ее культуру, ее историю, тебе надо поехать туда, поговорить с людьми, посмотреть на их жизнь", - подчеркнул он.

Он отметил, что Азербайджан имеет так много различных климатических условий, поэтому такая разная атмосфера - "это небольшой рай для фотографа".

"Я должен вернуться в Азербайджане, чтобы иметь более четкое представление о стране. Я намерен совершить поездку до конца года, теперь я хочу сделать фотографии разных представителей всех религий, присутствующих и живущих в гармонии в Азербайджане. Это такая редкость на Земле!", - сказал Г.Херп.

По его словам, важно продемонстрировать всему миру, какая Азербайджан прекрасная и светская страна, где представители различных национальностей и религиозных конфессий мирно соседствуют друг с другом. "Это хороший пример терпимости для всех", - добавил Г.Херп.

"Для меня Азербайджан - это страна, которая смотрит в будущее, но не забыла свою историю. Старый район Баку настолько отличается от FlameTowers и всех этих дизайнерских небоскребов, а также от самых "советских" районов. По всей стране я видел эту историю, эту культуру, которую вы сохранили. Это очень хорошо. И в то же время тут проводится Гран-при "Формула 1", есть очень роскошные отели - все то, где западные европейцы любят хорошо проводить время", - подчеркнул французский фотограф.

"Я думаю, что это страна, которая все еще слишком мало известна на Западе, и это должно измениться", - резюмировал Г.Херп.