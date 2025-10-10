Азербайджанское кино получит четыре новые ленты при господдержке до конца 2025 года

До конца 2025 года азербайджанская киноиндустрия пополнится ещё четырьмя полнометражными картинами, созданными при государственной поддержке.

Об этом в интервью Report рассказал генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов.

По словам главы ведомства, в текущем году зрителям уже были представлены четыре полнометражных фильма, снятых при финансовой поддержке государства.

"В период с 2023 по 2025 годы на развитие кинопроизводства из государственного бюджета было выделено около 18 млн манатов", - сообщил Рашад Азизов.

Глава Агентства кино обратил внимание на наличие противоречий, которые долгое время сдерживали развитие отрасли.

"В сфере кино долгое время наблюдалось разделение мнений. Имелись различные точки зрения: искусство или индустрия, национальные ценности или современные западные тренды, исторические традиции или инновационные технологические подходы", - подчеркнул Рашад Азизов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.