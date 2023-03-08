Азербайджанский фильм получил 3 награды во Франции

Азербайджанский фильм получил 3 награды во Франции.

Азербайджанский фильм получил 3 награды во Франции.

Как сообщает Report, во французском городе Везуль в рамках 29-го международного фестиваля азиатских фильмов (Festival international des Cinémas d'Asie) состоялась церемония награждения.

Полнометражный художественный фильм ”Холодный, как мрамор“ совместного производства киностудии ”Азербайджанфильм“, Общественного телевидения, Baku Media Center и французской компании ”Arizona Films" при поддержке Министерства культуры был удостоен 3 наград фестиваля (Большой приз международного жюри, премия жюри NETPAC и премия жюри Марка Хааза).

В фильме режиссера Асифа Рустамова рассказывается о запутанных отношениях неудачливого художника и его возлюбленной. Вернувшийся домой из заключения отец пытается вмешиваться в жизнь сына.

Генеральный продюсер фильма - Арзу Алиева, сценаристы - Асиф Рустамов и его голландский коллега Роэлоф Ян Миннебоо, режиссер - Асиф Рустамов, операторы-постановщики - Октай Намазов и Адиль Аббасов, художник-постановщик - Рафиг Насиров, продюсеры фильма - Фариз Ахмедов, Орман Алиев и Гийом де Сейль, креативный продюсер - Ирада Багирзаде. В главных ролях снялись Эльшан Аскеров, Натаван Аббаслы и народный артист Гурбан Исмаилов.

Фильм ”Холодный, как мрамор" будет участвовать в международной конкурсной программе 27-го Софийского международного кинофестиваля, который пройдет в столице Болгарии Софии с 16 по 31 марта.

Мировая премьера фильма ”Холодный, как мрамор" состоялась в ноябре 2022 года на кинофестивале "Черные ночи" в Таллинне. В основной конкурсной программе фестиваля Гурбан Исмаилов был удостоен премии “Лучший актер”. В 2022 году фильм принял участие в основной программе 53-го Индийского международного кинофестиваля в Гоа и 16-го Евразийского международного кинофестиваля. На последнем фестивале фильм был удостоен премии “Лучший режиссер” (Асиф Рустамов).