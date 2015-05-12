​Азербайджанский фильм будет представлен на I Фестивале семейных фильмов в Турции

Баку.12 мая. REPORT.AZ/ В Турции стартовал I Фестиваль семейных фильмов. На фестивале Азербайджан представит фильм режиссера Асифа Рустамова "Axınla aşağı" ("Вниз по течению"). Об этом сообщил Report заведующий сектором министерства культуры и туризма Юсиф Шейхов.

По его словам, фильм Асифа Рустамова "Axınla aşağı" ("Вниз по течению") затрагивает тему семейных отношений и проблем.

Фильм снят на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по государственному заказу в 2014 году. Авторы-сценаристы фильма - Асиф Рустамов и Отар Пертахия, оператор-постановщик Айхан Салар, художник-постановщик Рафиз Исмаилов, композитор Хайям Мирзазаде, продюсер Мушфиг Гатамов.

Главные роли в фильме исполнили Намик Агаев, Мехрибан Зяки, Александра Андрзежевска, Теймур Мамедов и другие.

Отметим, что фестиваль организован в Анкаре и проводится при организационной поддержке министерства по семейной и социальной политике Турции.

Фестиваль освещают представители прессы из 99 стран. Фестиваль завершится 24 мая.