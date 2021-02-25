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Британский журнал о ретро-футуристической коллекции азербайджанского дизайнера

Британский журнал о ретро-футуристической коллекции азербайджанского дизайнера При создании необычной коллекции, она вдохновилась своей жизнью в Азербайджане и в Молдове
Искусство
25 февраля 2021 г. 15:25
Британский журнал о ретро-футуристической коллекции азербайджанского дизайнера

Азербайджанский дизайнер Фидан Новрузова рассказала о запуске своей дебютной коллекции женской одежды, ссылаясь на свою уже пользующуюся огромной популярностью обувь. Как передает Report, об этом сообщила дизайнер в интервью британскому журналу i-D.

С момента первого появления коллекции "BA Fidan" в Central Saint Martins эту желанную обувь - массивные ботинки со складками и мюли в богатой цветовой гамме с эффектом омбре - носили такие знаменитости, как Sevdaliza, Selesta и звезда к-поп CL.

Наследие Фидан играло центральную роль в ее проектах, начиная с ее коллекции BA, которая рассказывала историю переезда ее семьи из сельской местности Южного Кавказа в крупные советские города, такие как Кишинев, Молдова, во время первой карабахской войны в начале 90-х гг. Текстиль - сделанный из винтажных скатертей или лоскутное шитье из галстуков из благотворительных магазинов - один из способов, которыми Фидан воплотила этот переход от сельской домашней жизни к прагматизму жизни большого города.

«Для этого сборника я слушала много азербайджанской музыки 70-х и 80-х годов, и я была очарована этими гламурными певцами, красивой музыкой, прическами, декорациями. Я была действительно очарована всей этой концепцией звездности в целом »,- отметила дизайнер.

Совершенно буквальной интерпретацией этого понятия стали две блузки, которые имеют гламурный вырез в форме звезды. Комбинация верха и юбки представляет собой трехмерные связанные крючком сады, наполненные виноградом и гранатом, традиционными символами Молдовы и Азербайджана соответственно. Пара сережек повторяет форму гавала, азербайджанского инструмента, похожего на бубен; Внутренняя отделка украшений из черной эмали - дань уважения ваннам с сырой нефтью Нафталана, известным своими целебными свойствами.

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Версия на английском языке ФотоUK magazine talks on retro-futuristic collection of Azerbaijani designer

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