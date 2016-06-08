Азербайджанские ковры продемонстрируют на международной выставке в Грузии

Тбилиси. 8 июня. REPORT.AZ/ 10 июня в крепости Рабат грузинского города Ахалцих пройдет международная выставка ковра.

Как сообщает грузинское бюро Report, на выставке продемонстрируют образцы ковроткачества со многих стран мира. Азербайджан представит Музей азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси.

Как сообщила грузинскому бюро Report директор музея Лейла Алиева, на выставке, организованной министерством культуры и восстановления памятников Грузии, продемонстрируют образцы ковроткачества нескольких стран: "Музей азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде представит более 30-ти ковров. Кроме того, состоится показ работ учащихся действующего при музее кружка ковроткачества, ковровых орнаментов, письменной литературы и книг о ковроткачестве".

По словам Л.Алиевой, в рамках выставки в Рабате пройдет симпозиум, посвященный ковроткачеству: "На симпозиуме ожидается участие сотрудников министерства культуры и туризма Азербайджана и Музея ковра".

Выставка продлится до 12 июня.

Напомним, что крепость Рабат является историческим памятником IX века. После восстановления крепости в 2012 году она стала привлекать все больше и больше туристов. Крепость охватывает территорию в 7 га. Рабат объединяет в себе образцы грузинской, арабской, византийской, тюркской и русской архитектуры.