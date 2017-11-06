Азербайджанские художники принимают участие в международной выставке искусства в Тбилиси

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Ежегодная международная выставка современного искусства "Артистериум" в десятый раз проходит в Тбилиси, передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

"Артистериум" - самая широкомасштабная выставка на Южном Кавказе, посвященная современному искусству.

В этом году "Артистериум" по традиции представит выставки грузинских и зарубежных художников, а также различные образовательные и культурные программы. В выставке участвуют художники из Грузии, России, США, Великобритании, Южной Кореи, Германии, а также из Азербайджана и Турции.

Выставка посвящена диалогу визуального искусства, ремесла и дизайна, а также их связям, трансформации друг в друга и поиску в этом контексте новых форм.

"Артистериум" продлится до 14 ноября.