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    Азербайджанские художники принимают участие в международной выставке искусства в Тбилиси

    Ежегодная международная выставка современного искусства Артистериум продлится до 14 ноября© Вестник Кавказа

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Ежегодная международная выставка современного искусства "Артистериум" в десятый раз проходит в Тбилиси, передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

    "Артистериум" - самая широкомасштабная выставка на Южном Кавказе, посвященная современному искусству.

    В этом году "Артистериум" по традиции представит выставки грузинских и зарубежных художников, а также различные образовательные и культурные программы. В выставке участвуют художники из Грузии, России, США, Великобритании, Южной Кореи, Германии, а также из Азербайджана и Турции.

    Выставка посвящена диалогу визуального искусства, ремесла и дизайна, а также их связям, трансформации друг в друга и поиску в этом контексте новых форм.

    "Артистериум" продлится до 14 ноября.

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