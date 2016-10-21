Азербайджанские фильмы продемонстрируют на международном фестивале в Турции

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Фильмы Ильгара Сафата "Ичери шехер" и Мирбалы Салимли "Красный сад" ("Гырмызы баг") получили приглашение на предстоящий в Турции 5-ый Международный кинофестиваль "Ван гелю".

Как сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, фестиваль пройдет с 28-го октября по 1-ое ноября в городе Ван.

Автор идеи фильма "Ичери шехер" - Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бутунай Хагвердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдоуси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Эльмира Шабанова и др.

Автор сценария фильма "Красный сад" - Мирбала Салимли, оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, композитор - Салман Гамбаров, исполнительные продюсеры - Тофик Мусаев, Тимур Джафаров, Назим Гусейнов, продюсеры - Мушвиг Хатамов (Азербайджанфильм) и Тимур Вайнштейн (WeiT Media).

В главных ролях - Магсуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Талех Бедиев и др.

Отметим, что картины также получили приглашение на предстоящий 15-24 ноября в Египте 35-ый Каирский международный кинофестиваль.

Международная премьера фильма "Красный сад" состоялась на 12-ом Международном кинофестивале "Евразия". Он также приглашен на другие фестивали.

Напомним, что оба художественных фильма сняты по заказу министерства.