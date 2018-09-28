Азербайджанская пара в Грузии поборется за титул "Miss and Mister Planet - 2018"

Тбилиси. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Тбилиси 29 сентября состоится финальный этап международного конкурса красоты "Miss and Mister Planet - 2018".

Как передает грузинское бюро Report, на конкурсе Азербайджан представят Эмиль Гасымов и Зулейха Оруджева.

Учредитель конкурса Екатерина Мгалоблишвили на сегодняшней пресс-конференции отметила, что в конкурсе принимают участие 35 участников из России, Азербайджана, Украины, Беларуси, Эстонии, Таджикистана и Латвии.

Она отметила, что победителей конкурса определит международное жюри, состоящее из 25 человек.

З.Оруджева сообщила Report, что представлять Азербайджан на международном конкурсе очень ответственная работа: "Испытываю большое волнение. Я верю в свою победу. Даже если мне не удастся это сделать, я надеюсь на победу в конкурсе Эмиля Гасымова".

В жюри конкурса представлен также национальный директор международного конкурса красоты "Miss and Mister Planet - 2018" по Азербайджану Агиль Мамиев.

Отметим, что победителей конкурса ожидает золотая корона и денежный приз в размере 5000 евро.