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Азербайджан участвует на фестивале культуры в Иордании

Азербайджан участвует на фестивале культуры в Иордании Азербайджан представлен на 39-м Международном фестивале культуры и искусства в Джераше (Иордания), проходящем под патронажем короля Абдаллы II.
Искусство
30 июля 2025 г. 17:40
Азербайджан участвует на фестивале культуры в Иордании

Азербайджан представлен на 39-м Международном фестивале культуры и искусства в Джераше (Иордания), проходящем под патронажем короля Абдаллы II.

Как сообщили Report в Минкультуры Азербайджана, мероприятие организовано Министерством культуры Иордании.

Страну на фестивале представляют солисты Государственного ансамбля танца и группа под руководством тариста Ибрагима Бабаева.

28 июля на главной площади города Джераш была представлена музыкальная программа MughaMix, подготовленная Ибрагимом Бабаевым. В концерте прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, народные песни "Харыбюльбюль" и "Сары гялин".

В рамках программы Государственный ансамбль танца исполнил народный танец "Яйлыг", композиции Dance (Вагиф Мустафазаде) и Colors of Azerbaijan.

Фестиваль в Джераше охватывает более 230 культурных мероприятий с участием представителей из 35 стран.

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Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan İordaniyada beynəlxalq festivalda təmsil olunur

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