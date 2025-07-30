Азербайджан участвует на фестивале культуры в Иордании

Азербайджан представлен на 39-м Международном фестивале культуры и искусства в Джераше (Иордания), проходящем под патронажем короля Абдаллы II.

Азербайджан представлен на 39-м Международном фестивале культуры и искусства в Джераше (Иордания), проходящем под патронажем короля Абдаллы II.

Как сообщили Report в Минкультуры Азербайджана, мероприятие организовано Министерством культуры Иордании.

Страну на фестивале представляют солисты Государственного ансамбля танца и группа под руководством тариста Ибрагима Бабаева.

28 июля на главной площади города Джераш была представлена музыкальная программа MughaMix, подготовленная Ибрагимом Бабаевым. В концерте прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, народные песни "Харыбюльбюль" и "Сары гялин".

В рамках программы Государственный ансамбль танца исполнил народный танец "Яйлыг", композиции Dance (Вагиф Мустафазаде) и Colors of Azerbaijan.

Фестиваль в Джераше охватывает более 230 культурных мероприятий с участием представителей из 35 стран.