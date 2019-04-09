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Азербайджан примет участие на международном фестивале театров

​Азербайджан примет участие на международном фестивале театров

В Дагестане проведут первый международный фестиваль национальных театров, передает Report со ссылкой на Derbent Portal.

Участниками международного фестиваля национальных театров в Дагестане станут около 20 театров из Азербайджана, России и Казахстана.

Мероприятие состоится на сцене Русского драматического театра в Махачкале, а также театрах Избербаша и Дербента с 22 по 29 апреля.

Первым показом фестиваля станет постановка Атнинского государственного драмтеатра имени Тукая из Татарстана "Потерянный день", а завершающим - спектакль Азербайджанского государственного драматического театра "Мертвецы".

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