Автопортрет Рембрандта выставлен на аукцион за 20 млн долларов

Строгий автопортрет крупнейшего представителя золотого века голландской живописи Рембрандта (1606-1669) выставлен на торги английского дома Sotheby's за 12-16 млн фунтов стерлингов (15-20 млн долларов США).

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Произведение мастера, изобразившего себя в возрасте 26 лет, создано в самые счастливые и бурные годы творчества, когда после переезда в Амстердам он делал все возможное, чтобы завоевать популярность в качестве профессионального художника, сообщает в понедельник газета Financial Times.

Аукционеры не стали раскрывать имя нынешнего владельца полотна, указав лишь, что тот приобрел его в 2005 году напрямую из частной коллекции.

В течение почти всего XX века, когда автопортрет находился в собрании виконта Кэмпдена, его авторство не приписывалось Рембрандту. Не знали истинного творца шедевра и эксперты Sotheby's, которые продали его в предыдущий раз в 1970 году. Это удалось выяснить лишь в середине 1990-х.

Аукцион состоится 28 июля, а перед этим торговый дом, пользуясь ослаблением мер в борьбе с коронавирусом, представит произведение потенциальным покупателям в Нью-Йорке и Гонконге.