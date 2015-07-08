​Австрия удостоила деятелей искусств Азербайджана орденами

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Директор Азербайджанского национального музея искусств, художник Чингиз Фарзалиев удостоен "Великого почетного ордена" Австрии, а народный художник Натик Алиев - "Золотого почетного ордена".

Как сообщили Report из министерства культуры и туризма, в связи с этим в посольстве Австрии в Азербайджане прошло мероприятие.

Ордена деятелям искусств вручил посол Австрии в Азербайджане Аксель Вех.

Аксель Вех поблагодарил от имени своего правительства Чингиза Фарзалиева и Натика Алиева за вклад, внесенный в развитие культурных связей между Австрией и Азербайджаном, и выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений.

Посол отметил, что установка в Вене памятника великому азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли, а в Баку памятника великому австрийскому композитору Вольфгангу Амадею Моцарту является показателем дружественных отношений между двумя странами и народами.

Посол отметил роль художника Чингиза Фарзалиева и скульптора Натика Алиева в создании памятника Моцарту и высоко оценил их вклад, внесенный в мировое искусство и искусство их страны.

Напомним, что 30 мая 2006 года в столице Австрии Вене был установлен памятник великому азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли, а 12 октября 2011 года в Баку состоялась открытие памятника великому австрийскому композитору Вольфгангу Амадею Моцарту. На церемонии открытия присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Австрии Хайнц Фишер.