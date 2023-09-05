О нас

Арт-центр 9 Senses станет местом проведения духовных и телесных практик азербайджанских и зарубежных экспертов

Арт-центр 9 Senses станет местом проведения духовных и телесных практик азербайджанских и зарубежных экспертов В арт-центре Nine Senses 10 сентября состоится выставка "Круг Жизни" художника-космографа, астропсихолога Фархада Садыхова.
Искусство
5 сентября 2023 г. 13:54
Арт-центр 9 Senses станет местом проведения духовных и телесных практик азербайджанских и зарубежных экспертов

В арт-центре Nine Senses 10 сентября состоится выставка "Круг Жизни" художника-космографа, астропсихолога Фархада Садыхова.

Как сообщает Report, она станет первым мероприятием и закладным камнем в преддверии крупного международного фестиваля Nine Senses Fest, который пройдет в Баку с 6 по 8 октября. Арт-центр превратится место встречи, обмена опыта и проведения телесных и духовных практик международных и азербайджанских экспертов.

"Кристаллизованные формы Солнца в мандалах в рамках выставки "Круг жизни" дадут ощутить гармонию пространства и и силу нашего намерения показывать энергетически мощные, светлые проекты", - рассказывает академический директор Nine Senses и куратор выставки Наталья Жукова.

По ее словам, во многих религиозных традициях, таких как индуизм и буддизм, мандалы используются как символы духовного роста и пути к просветлению. Они могут служить медитативными фокусами, помогая развивать сознание и внутренний покой.

"В Азербайджане схожее направление называется шебеке – орнаментальные храмовые витражи. Зодчие, создавшие их, приступали к работе только после совершения специальных обрядов и чтения молитв", - отметила она.

Выставка построена на соединении в одной экспозиции архетипического символа круга - символизирует вечность и бесконечность космоса, солярного знака Солнца. Каждая работа сопровождается своим запахом, поддерживается звукорядом и излучает свою вибрационную волну. Эту экспозицию, как и сам символ круга (его созерцание), можно считать целительной практикой.

Адрес: Аrt center Nine Senses

Sea Breeze Resort, Nardaran, 31 (рядом с LANDAU School)

Подтвердить участие необходимо по телефону +994 552555412

или написать в директ Instagram @9senses_azerbaijan

Вход свободный

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
4 сентября 2023 г. 15:00
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
4 сентября 2023 г. 14:25
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi