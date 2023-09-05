Арт-центр 9 Senses станет местом проведения духовных и телесных практик азербайджанских и зарубежных экспертов

В арт-центре Nine Senses 10 сентября состоится выставка "Круг Жизни" художника-космографа, астропсихолога Фархада Садыхова.

В арт-центре Nine Senses 10 сентября состоится выставка "Круг Жизни" художника-космографа, астропсихолога Фархада Садыхова.

Как сообщает Report, она станет первым мероприятием и закладным камнем в преддверии крупного международного фестиваля Nine Senses Fest, который пройдет в Баку с 6 по 8 октября. Арт-центр превратится место встречи, обмена опыта и проведения телесных и духовных практик международных и азербайджанских экспертов.

"Кристаллизованные формы Солнца в мандалах в рамках выставки "Круг жизни" дадут ощутить гармонию пространства и и силу нашего намерения показывать энергетически мощные, светлые проекты", - рассказывает академический директор Nine Senses и куратор выставки Наталья Жукова.

По ее словам, во многих религиозных традициях, таких как индуизм и буддизм, мандалы используются как символы духовного роста и пути к просветлению. Они могут служить медитативными фокусами, помогая развивать сознание и внутренний покой.

"В Азербайджане схожее направление называется шебеке – орнаментальные храмовые витражи. Зодчие, создавшие их, приступали к работе только после совершения специальных обрядов и чтения молитв", - отметила она.

Выставка построена на соединении в одной экспозиции архетипического символа круга - символизирует вечность и бесконечность космоса, солярного знака Солнца. Каждая работа сопровождается своим запахом, поддерживается звукорядом и излучает свою вибрационную волну. Эту экспозицию, как и сам символ круга (его созерцание), можно считать целительной практикой.

Адрес: Аrt center Nine Senses

Sea Breeze Resort, Nardaran, 31 (рядом с LANDAU School)

Подтвердить участие необходимо по телефону +994 552555412

или написать в директ Instagram @9senses_azerbaijan

Вход свободный