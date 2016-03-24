Археологи подтвердили гипотезу о краже черепа Шекспира

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Британские археологи подтвердили гипотезу о том, что череп известного английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира был похищен из могилы, сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

Эксперты основываются на данных, полученных во время сканирования захоронения при помощи электромагнитного радара.

Могила Шекспира находится под полом церкви Святой Троицы в городе Стратфорд-апон-Эйвон. Сканирование развеяло несколько мифов о захоронении британского поэта и драматурга: о том, что его тело было погребено в вертикальном положении, а также о том, что Шекспира похоронили на глубине пяти метров, чтобы не тревожить прах, и о том, что его останки покоятся в фамильном склепе. Выяснилось, что захоронение находится на глубине одного метра, оно горизонтальное, тело было завернуто в саван и положено в землю без гроба.

Версия о том, что череп Шекспира был похищен в 18 веке, впервые появилась в 1879 году в публикации журнала Argosy.

3 мая будет отмечаться 400 лет со дня смерти Уильяма Шекспира.