Амалия Панахова отмечает 70-летний юбилей

Актриса до сегодняшнего дня создала более 500 образов в театре и кино

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Народная артистка Азербайджана, выдающаяся актриса театра и кино Амалия Панахова отмечает юбилей.

Как сообщила Report сама актриса, 70-летие она будет отмечать в кругу семьи и друзей.

"Этот день я проведу с друзьями, членами своей семьи. 3 июля состоится торжественный юбилейный вечер во Дворце Гейдара Алиева. В настоящее время идет подготовка. В творчестве много новых проектов. Снимаюсь в новом фильме".

Напомним, что Амалия Панахова родилась 15 июня 1945 года в Гяндже. В 1966 году окончила Азербайджанский государственный театральный институт им. М.А.Алиева.

С 1964 года по сегодняшний день создала более 500 образов в театре и кино.

В 1982 году выбрана актрисой года.

Талантливая актриса проверила себя и в качестве режиссера.

В 1992 году Амалия Панахова создала Бакинский муниципальный театр.