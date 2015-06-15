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    Амалия Панахова отмечает 70-летний юбилей

    3 июля состоится торжественный юбилейный вечер актрисы

    Актриса до сегодняшнего дня создала более 500 образов в театре и кино

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Народная артистка Азербайджана, выдающаяся актриса театра и кино Амалия Панахова отмечает юбилей. 

    Как сообщила Report сама актриса, 70-летие она будет отмечать в кругу семьи и друзей.  

    "Этот день я проведу с друзьями, членами своей семьи. 3 июля состоится торжественный юбилейный вечер во Дворце Гейдара Алиева. В настоящее время идет подготовка. В творчестве много новых проектов. Снимаюсь в новом фильме".

    Напомним, что Амалия Панахова родилась 15 июня 1945 года в Гяндже. В 1966 году окончила Азербайджанский государственный театральный институт им. М.А.Алиева.

    С 1964 года по сегодняшний день создала более 500 образов в театре и кино.

    В 1982 году выбрана актрисой года. 

    Талантливая актриса проверила себя и в качестве режиссера. 

    В 1992 году Амалия Панахова создала Бакинский муниципальный театр. 

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