За последние 3 года объем промпроизводства в Восточном Зангезуре увеличился в 12 раз

В 2025 году предприятия, действующие в Восточно-Зангезурском экономическом районе, произвели промышленную продукцию (работы, услуги) на сумму 86 млн 292 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, это на 5,4% меньше по сравнению с 2024 годом и в 12 раз больше по сравнению с показателем 2022 года.

В отчетном периоде произведено промышленной продукции: в Джебраильском районе - на 3 млн 579,1 тыс. манатов (на 18,6% и 25% больше), в Кяльбаджарском районе - на 13 млн 773,9 тыс. манатов (на 8,1% меньше и в 16 раз больше), в Губадлинском районе - на 4 млн 378,5 тыс. манатов (на 22,6% меньше и в 12 раз), в Лачынском районе - на 59 млн 539,7 тыс. манатов (на 8,2% меньше и в 27 раз больше), в Зангиланском районе - на 5 млн 20,8 тыс. манатов (на 87% и в 6 раз больше).

В прошлом году в Восточном Зангезуре действовало 51 промышленное предприятие, что на 34,2% больше по сравнению с годом ранее и в 2,6 раза больше по сравнению с показателем последних 3 лет. Из этих предприятий 14 (на 27,3% и в 3,5 раза больше) приходились на Джебраильский район, 9 (на 50% и в 2,3 раза больше) - на Кяльбаджарский район, 8 (на 14,3% и в 2,7 раза больше) - на Губадлинский район, 15 (на 66,7% и в 2,5 раза больше) - на Лачынский район, 5 (без изменений и на 67% больше) - на Зангиланский район.