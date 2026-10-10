İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Şərqi Zəngəzurda sənaye istehsalının dəyəri son 3 ildə 12 dəfə artıb

    Sənaye
    • 10 oktyabr, 2026
    • 11:49
    Şərqi Zəngəzurda sənaye istehsalının dəyəri son 3 ildə 12 dəfə artıb

    2025-ci ildə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən müəssisələr 86 milyon 292 min manat dəyərində sənaye məhsulu (işlər, xidmətlər) istehsal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 5,4 % az, 2022-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə isə 12 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Cəbrayıl rayonunda 3 milyon 579,1 min manat (18,6 % və 25 % çox), Kəlbəcər rayonunda 13 milyon 773,9 min manat (8,1 % az və 16 dəfə çox), Qubadlı rayonunda 4 milyon 378,5 min manat (22,6 % az və 12 dəfə), Laçın rayonunda 59 milyon 539,7 min manat (8,2 % az və 27 dəfə çox), Zəngilan rayonunda 5 milyon 20,8 min manat (87 % çox və 6 dəfə) dəyərində sənaye məhsulu istehsal edilib.

    Ötən il Şərqi Zəngəzurda ümumilikdə 51 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərib ki, bu da bir il əvvələ nisbətən 34,2 %, son 3 ilin göstəricisi ilə müqayisədə isə 2,6 dəfə çoxdur. Həmin müəssisələrin 14-ü (27,3 % və 3,5 dəfə çox) Cəbrayıl rayonunun, 9-u (50 % və 2,3 dəfə çox) Kəlbəcər rayonunun, 8-i (14,3 % və 2,7 dəfə çox) Qubadlı rayonunun, 15-i (66,7 % və 2,5 dəfə çox) Laçın rayonunun, 5-i isə (dəyişməyib və 67 % çox) Zəngilan rayonunun payına düşüb.

    Şərqi Zəngəzur Dövlət Statistika Komitəsi Sənaye istehsalı
    За последние 3 года объем промпроизводства в Восточном Зангезуре увеличился в 12 раз
    East Zangazur produces $50.76 million worth of industrial output in 2025
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    14:15

    Ağdamda sənaye məhsullarının dəyəri ötən il 17 dəfədən çox artıb

    Sənaye
    14:05

    Türkiyədə siqaret satışında şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunacaq

    Region
    14:05

    İranlı səyyah Qarabağın təbiətini və bərpanın miqyasını yüksək qiymətləndirib

    Qarabağ
    14:02

    Şahbaz Şərif "ASAN xidmət"in Pakistanın bölgələrində tətbiqinə Azərbaycandan dəstək istəyib

    Xarici siyasət
    14:00

    Dünya çempionatı: Kənan Nəsibov 1/4 finala yükəlib - YENİLƏNİB

    Fərdi
    13:56

    Şahbaz Şərif İlham Əliyevə zəng edib

    Xarici siyasət
    13:55

    Dünya çempionatı: Uşanqi Kokauri 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    13:54

    Camal Qamzatxanov Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında 1/4 finala yüksəlib - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    13:43

    Zelenski: Zaporojyeyə zərbə nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti