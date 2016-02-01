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    ​Алим Гасымов выступит с концертом в Лондоне

    Концерт запланирован на 14 июля

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана, известный ханенде Алим Гасымов вместе с дочерью, заслуженной артисткой Фарганой Гасымовой даст 14 июля концерт в Лондоне.

    Об этом в заявлении Report сказала продюсер ханенде Саадат Мохубова.

    На концерте А.Гасымова и Ф.Гасымову будут сопровождать Рафаэль Аскеров (балабан), Рауф Исламов (кяманча), Зеки Велиев (тар), Джавидан Набиев (нагара).

    Отец и дочь исполнят азербайджанские мугамы, теснифы, а также народные и композиторские песни.

    С ансамблем А.Гасымова также выступит таджикский музыкант Сироджаддин Жураев.  

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