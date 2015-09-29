Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана, мастер мугама Алим Гасымов выступит с концертной программой в Норвегии и Швейцарии.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь народного артиста Саадат Мохубова.

По ее словам, А.Гасымов с 26 по 30 октября поедет на гастроли в Норвегию.

С.Мохубова отметила, что на концерте в Норвегии Алим Гасымов выступит вместе со своей дочерью, заслуженной артисткой Фарганой Гасымовой. Они выступят под сопровождением тара и каманчи.

Очередные гастроли состоятся с 4 по 7 ноября в Швейцарии. Концерт пройдет в Женеве.

В обеих концертных программах Алим Гасымов и Фаргана Гасымова исполнят мугам, азербайджанские народные песни и произведения азербайджанских композиторов.