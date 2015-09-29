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    Алим Гасымов выступит с концертной программой в Норвегии и Швейцарии

    Народный артист готовится к гастролям

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана, мастер мугама Алим Гасымов выступит с концертной программой в Норвегии и Швейцарии. 

    Об этом Report сообщил пресс-секретарь народного артиста Саадат Мохубова. 

    По ее словам, А.Гасымов с 26 по 30 октября поедет на гастроли в Норвегию.

    С.Мохубова отметила, что на концерте в Норвегии Алим Гасымов выступит вместе со своей дочерью, заслуженной артисткой Фарганой Гасымовой. Они выступят под сопровождением тара и каманчи. 

    Очередные гастроли состоятся с 4 по 7 ноября в Швейцарии. Концерт пройдет в Женеве. 

    В обеих концертных программах Алим Гасымов и Фаргана Гасымова исполнят  мугам, азербайджанские народные  песни и произведения азербайджанских композиторов.

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