​Алескер Мамедоглу отмечает свой день рождения

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ / Сегодня день рождения актера Государственного национального драматического театра, заслуженного артиста республики Алескера Мамедоглу. Как сообщает Report, актеру исполняется сегодня 69 лет.

Отметим, что актер, настоящее имя которого Аскер и известный всем как Алескер Мамедоглу, родился в 1946 году в Баку. В 1975 году он закончил факультет актера кино и драмы института искусств им. М.Алиева. В 1977 году принят в состав актерской труппы Государственного национального драматического театра. В 1982 году он переходит в Сумгаитский драматический театр, а спустя 6 месяцев в учебный театр. В 1987 году он вновь возвращается в родной драматический театр и создает на сцене этого театра интересные и запомнившиеся многим зрителям замечательные роли. Широкая зрительская аудитория знает и любит известного актера за его многочисленные и замечательные роли в спектаклях и кино. Он также снимался в сатирическом киножурнале "Мозалан".

Актер, который проведет свой день рождения в кругу семьи, готовится к своему 70-летнему юбилею.