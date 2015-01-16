Актер Театра юного зрителя получил награду

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя Магеррам Мусаев был удостоен Почетной грамоты со стороны президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) Ровнага Абдуллаева.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба театра.

Актер был удостоен этой награды за удачно исполненную роль министра нефтяной промышленности СССР, государственного деятеля Валентина Дмитриевича Шашина в фильме "Фядакар" ("Самоотверженный"), посвященном 85-летнему юбилею первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, академика, доктора геолого-минералогических наук Хошбахта Юсифзаде.

Отметим, что двухсерийный художественно-документальный фильм снят на основе очерков жизни из книги Хошбахта Юсифзаде "Годы и следы жизни" ("Ömrün illəri və izləri"). Автором сценария является Эльдар Искандерзаде. В фильме в хронологическом порядке представлены интересные моменты, рассказы из жизни Х.Юсифзаде. Съемки фильма проходили на легендарных Нефтяных Камнях, различных уголках Баку, в Государственной нефтяной академии, Пиршагах и Бузовнах.

Основные образы экранного произведения были воплощены народными артистами Расимом Балаевым, Саидой Гулиевой, Ильхамом Аскеровым, заслуженными артистами Азадом Шукюровым, Фархадом Исрафиловым, Алиджаном Азизовым, Алигулу Самедовым, Намисом Ширмамедовым, Мирзой Агазаде, Шамилем Сулеймановым, актерами Хикметом Рагимовым, Магеррамом Мусаевым, Гюняш Мехдиевой, Кенюль Шахбазовой, Рауфом Гусейновым и другими.

Отметим, что Ровнаг Абдуллаев наградил весь творческий персонал фильма и удостоил всех актеров почетными грамотами.