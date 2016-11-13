Актер Борис Лифанов умер на сцене после спектакля

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Заслуженный артист России Борис Лифанов умер на сцене Тверского академического драматического театра после окончания спектакля. Как сообщает Report об этом пишет gazeta.ru.

"Ведущий актер Борис Лифанов умер на сцене, упав на театральных подмостках после поклона на спектакле "Восемь любящих женщин", где исполнял роль Марселя", — говорится в сообщении театра.

Борис Лифанов пришел в Тверской театр драмы в 1983 году и посвятил ему более 30 лет жизни, которые были наполнены зрительской любовью и признанием. Его образы были многогранны и неподражаемы. Среди них — Тригорин в "Чайке" Чехова, Саша Панкратов в "Детях Арбата" Рыбакова, Беркутов в "Волках и овцах" Островского, Райский в "Обрыве" Гончарова, Мауриньо в "Экспериментах доктора Ариэля" Касоны, Форестье в "Милом друге" Мопассана и другие.