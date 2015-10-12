Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана, ханенде Агахан Абдуллаев вновь поедет в Турцию для лечения.

В заявлении Report народный артист отметил, что проблемы со здоровьем пока устранены не полностью и он продолжит лечение в Турции. А.Абдуллаев заявил, что в настоящее время чувствует себя нормально: "Через каждые 6 месяцев я еду в Турцию для лечения. Слава Аллаху, я чувствую себя хорошо. Я был настолько сильным человеком и никогда не мог подумать, что смогу так заболеть. Я буду жить столько, сколько мне отпущено Всевышним".

Напомним, что А.Абдуллаев на протяжении длительного времени не выходит на сцену в связи с болезнью.