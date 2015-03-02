​Агахан Абдуллаев: Чувствую себя хорошо

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "В настоящее время чувствую себя хорошо". Об этом Report сообщил народный артист Азербайджана, известный исполнитель мугама Агахан Абдуллаев.

"В связи с некоторыми проблемами со здоровьем я проходил обследование и лечение в Турции. Слава создателю, сейчас чувствую себя хорошо. У меня есть некоторые проблемы с голосом. Однако, врачи сказали, что это пройдет. Сегодня вечером приму участие в Конкурсе мугама. Ведь я же член жюри на этом конкурсе. Так как я был в отъезде, то не мог присутствовать в центре Мугама, а сегодня собираюсь пойти туда", - сказал А.Абдуллаев.

Напомним, что вчера поступила информация о кончине народного артиста.