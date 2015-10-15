​Афаг Беширгызы отметит юбилей спектаклем

Баку. 15 октября.REPORT.AZ/ В Доме культуры в Мардакянах с участием народной артистки, удостоенной ордена "Шохрет" Афаг Баширгызы представят комедию Али Самедли "За день до свадьбы".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанского государственного музыкального театра.

По информации, по случаю 60-летия А.Баширгызы запланировано ряд мероприятий.

Показ 20 октября спектакля "За день до свадьбы" в Доме культуры в Мардакянах также состоится в рамках юбилейных мероприятий.

Здесь А.Баширгызы создаст образ главной героини.

Отметим, что режиссер-постановщик спектакля заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров, художник-постановщик - Набат Саламова, ассистент режиссера - Тамилла Асланова.

Наряду с артистами хоровой и балетной трупп, в спектакле задействованы народная артистка Афаг Баширгызы, заслуженный артист Алекпер Алиев, актеры Алимамед Новрузов, Гюльджахан Саламова, Мойле Мирзалиев, Гюльнара Азизова, Магеррам Гурбанов, Руслан Мурсалов, Гусейн Алили и другие артисты.