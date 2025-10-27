Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Жители села Газбина остались без транспортного сообщения из-за непригодности дороги

    Инфраструктура
    • 27 октября, 2025
    • 10:49
    Жители села Газбина остались без транспортного сообщения из-за непригодности дороги

    В Балакянском районе пришла в негодность дорога, ведущая в село Газбина, однако местные власти обещают решить проблему.

    Как сообщили северо-западному бюро Report жители села, в поселке, где проживает около 1400 человек, уже долгое время не ремонтировалась дорога протяженностью 3 километра, которая ведет от трассы Евлах–Загатала–госграница с Грузией. Также в плохом состоянии находятся и 5 километров внутрипоселковых дорог.

    По словам сельчан, дорога ни разу не была заасфальтирована, в дождливую погоду на ней образуется грязь и глубокие ямы, а зимой движение по дороге практически прекращается.

    Из-за плохого состояния дороги в село не ходит даже маршрутный автобус.

    Глава муниципалитета Махамалар, к которому относится село Газбина, Азад Чантаев в беседе с корреспондентом Report сообщил, что ранее на отдельных участках дороги проводились временные ремонтные работы и отсыпка гравием.

    "Однако после дождей на внутренних дорогах снова образуются выбоины. Особенно проблемным остается участок длиной около трех километров в пределах села", - отметил Чантаев.

    По его словам, в ближайшей перспективе планируется асфальтирование дороги, ведущей в село Газбина.

    село Газбина непригодная дорога Балакянский район
    Фото
    Balakənin Qazbinə kəndinin yolu yararsız vəziyyətə düşüb, bələdiyyə sədri problemin həll olunacağını deyir

    Последние новости

    10:49
    Фото

    Жители села Газбина остались без транспортного сообщения из-за непригодности дороги

    Инфраструктура
    10:42

    АБР привлек Азербайджан к региональному проекту по устойчивому управлению водными ресурсами

    Инфраструктура
    10:39

    Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса

    ИКТ
    10:38

    Главы МИД РФ, Венгрии и КНДР приедут в Минск на конференцию по безопасности

    В регионе
    10:26

    Вугар Байрамов: В 2026 году пенсионный капитал граждан может увеличиться на 6%

    Социальная защита
    10:24

    Лула да Силва: Соглашение между Бразилией и США будет достигнуто быстрее, чем кто-либо ожидает

    Другие страны
    09:58

    В США обязали Firearms выплатить Украине 20 млн евро за сорванный контракт

    Другие страны
    09:52

    Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕ

    Футбол
    09:51

    Цены на нефть подорожали на фоне позитивных торговых переговоров США-КНР

    Энергетика
    Лента новостей