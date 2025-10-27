Жители села Газбина остались без транспортного сообщения из-за непригодности дороги

В Балакянском районе пришла в негодность дорога, ведущая в село Газбина, однако местные власти обещают решить проблему.

Как сообщили северо-западному бюро Report жители села, в поселке, где проживает около 1400 человек, уже долгое время не ремонтировалась дорога протяженностью 3 километра, которая ведет от трассы Евлах–Загатала–госграница с Грузией. Также в плохом состоянии находятся и 5 километров внутрипоселковых дорог.

По словам сельчан, дорога ни разу не была заасфальтирована, в дождливую погоду на ней образуется грязь и глубокие ямы, а зимой движение по дороге практически прекращается.

Из-за плохого состояния дороги в село не ходит даже маршрутный автобус.

Глава муниципалитета Махамалар, к которому относится село Газбина, Азад Чантаев в беседе с корреспондентом Report сообщил, что ранее на отдельных участках дороги проводились временные ремонтные работы и отсыпка гравием.

"Однако после дождей на внутренних дорогах снова образуются выбоины. Особенно проблемным остается участок длиной около трех километров в пределах села", - отметил Чантаев.

По его словам, в ближайшей перспективе планируется асфальтирование дороги, ведущей в село Газбина.