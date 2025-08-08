Женщина родила ребенка на станции метро "20 Января"

Родившемуся сегодня на станции метро "20 Января" ребенку будут предоставлены скидки и льготы.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, Бакинский метрополитен также вручит подарки родителям малыша.

Сегодня около 07:40 на станции метро "20 Января" женщина родила ребенка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Сотрудники станции оказали ей первую помощь.

Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи оказала женщине необходимую медпомощь.

Состояние матери и ребенка оценивается как удовлетворительное. В 08:06 мать и ее малыш были доставлены в больницу.