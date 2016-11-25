Железные дороги Азербайджана и Украины подписали меморандум о взаимном сотрудничестве

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем форуме "Стратегическое партнерство 1520: Кавказский регион" в Баку подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ПАО "Украинские железные дороги", а также договор о стратегическом сотрудничестве между ПАО "ТрансКонтейнер" и корпорацией "Порт Далянь".

Как сообщает Report, помимо этого, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подписали меморандум о взаимном сотрудничестве с ПАО "ТрансКонтейнер", меморандум о сотрудничестве с ЗАО "Русагротранс". В рамках форума также подписан меморандум о сотрудничестве между АО "РЖДстрой" и ЗАО "Бакинский метрополитен" и меморандум о стратегическом партнерстве между Федерацией транспортно-логистических ассоциаций Индии и АО "РЖД Логистика".