Железной дорогой БТК перевезен 15-тысячный контейнер

По железнодорожному сообщению Баку–Тбилиси–Карс (БТК) перевезён 15-тысячный контейнер

По железнодорожному сообщению Баку–Тбилиси–Карс (БТК) перевезён 15-тысячный контейнер.

Как сообщает Report со ссылкой на ADY Container, 15-тысячный контейнер был в составе поезда, курсирующего по маршруту Туркменистан–Турция.

40-футовый контейнер был доставлен из порта Туркменбаши в порт Баку фидерным судном "Silver Star", оператором которого является "ADY Container" – дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Затем через территорию нашей страны он был отправлен на станцию Ахалкалаки в Грузии, а оттуда – в Турцию.

15-тысячным контейнером в Турции был перевезён полипропилен. Перевозку осуществила компания "ADY Container". Объём грузоперевозок по железнодорожному сообщению БТК, запущенному 30 октября 2017-го года, непрерывно растёт. До сих пор по этой железной дороге было перевезено 21 260 TEU контейнеров. А с начала этого года этот показатель составил 10 779 TEU.