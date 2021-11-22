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Железнодорожный рейс из Нахчывана в Мешхед может быть возобновлен

Железнодорожный рейс из Нахчывана в Мешхед может быть возобновлен Строительство 100-метрового моста на ирано-азербайджанской границе и завершение железнодорожного коридора Решт-Астара являются основными вопросами, которые будут обсуждаться в ходе визита азербайджанской делегации в Иран.
Инфраструктура
22 ноября 2021 г. 15:59
Железнодорожный рейс из Нахчывана в Мешхед может быть возобновлен

Строительство 100-метрового моста на ирано-азербайджанской границе и ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Решт-Астара являются основными вопросами, которые будут обсуждаться в ходе визита азербайджанской делегации в Иран.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр развития дорог и городов Ирана Рустам Гасеми на заседании Совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии в Тегеране.

"Наши азербайджанские друзья инвестировали в строительство терминала в иранском городе Астара, частично оно завершено. Будут проведены обсуждения по завершению строительства терминала. Мы также проведем встречу в азербайджанской Астаре, вынесем на повестку проект железной дороги Нахчыван-Мешхед. Сотрудничество в области автомобильного транспорта и автомобильного транзита является одной из наиболее важных тем переговоров в рамках этой комиссии", - сказал он.

Напомним, что скоростной поезд Нахчыван-Мешхед-Нахчыван был запущен 29 декабря 2016 года, а спустя почти год по техническим причинам его деятельность была временно приостановлена.

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Версия на английском языке Railway connection from Nakhchivan to Mashhad may be resumed
Версия на азербайджанском языке Naxçıvandan Məşhədə dəmiryol reysi bərpa oluna bilər

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