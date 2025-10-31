Железнодорожные администрации стран ОТГ обсудили развитие БТК и Зангезурского коридора

Руководители железнодорожных администраций стран-участников Организации тюркских государств (ОТГ) на третьем заседании в Бишкеке обсудили расширение использования железной дороги Баку–Тбилиси–Карс.

Как сообщили Report в Азербайджанских железных дорогах (АЖД), в мероприятии принял участие заместитель председателя АЖД Ниджат Гулиев.

На заседании обсуждались вопросы, вытекающие из Шушинской декларации 2024 года и Габалинской декларации 2025 года, а также развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Участники рассмотрели вопросы цифровизации транспортно-логистических операций, расширения использования железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и потенциала Зангезурского коридора.

Также были обсуждены текущее состояние грузоперевозок между странами ОТГ, перспективы увеличения их объемов, вопросы тарифной политики, модернизации инфраструктуры и повышения пропускной способности пограничных переходов.

По итогам встречи принято решение об активизации деятельности рабочей группы по железнодорожному транспорту ОТГ и о регулярном проведении ее заседаний для согласованного выполнения принятых решений и инициатив.