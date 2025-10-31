Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Железнодорожные администрации стран ОТГ обсудили развитие БТК и Зангезурского коридора

    Инфраструктура
    • 31 октября, 2025
    • 18:57
    Железнодорожные администрации стран ОТГ обсудили развитие БТК и Зангезурского коридора

    Руководители железнодорожных администраций стран-участников Организации тюркских государств (ОТГ) на третьем заседании в Бишкеке обсудили расширение использования железной дороги Баку–Тбилиси–Карс.

    Как сообщили Report в Азербайджанских железных дорогах (АЖД), в мероприятии принял участие заместитель председателя АЖД Ниджат Гулиев.

    На заседании обсуждались вопросы, вытекающие из Шушинской декларации 2024 года и Габалинской декларации 2025 года, а также развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Участники рассмотрели вопросы цифровизации транспортно-логистических операций, расширения использования железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и потенциала Зангезурского коридора.

    Также были обсуждены текущее состояние грузоперевозок между странами ОТГ, перспективы увеличения их объемов, вопросы тарифной политики, модернизации инфраструктуры и повышения пропускной способности пограничных переходов.

    По итогам встречи принято решение об активизации деятельности рабочей группы по железнодорожному транспорту ОТГ и о регулярном проведении ее заседаний для согласованного выполнения принятых решений и инициатив.

    БТК АЖД железнодорожные перевозки Зангезурский коридор
    Фото
    TDT ölkələri Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun imkanlarından istifadəni genişləndirmək niyyətindədirlər

    Последние новости

    19:47

    Россия расширила "стоп-лист" для представителей ЕС в ответ на новый пакет санкций

    Другие страны
    19:40

    TİKA реализует проект по реставрации Мардакянской крепости

    Kультурная политика
    19:38
    Видео

    В Зангилане состоялся брифинг на тему "Зангезурский коридор - региональная транспортная сеть"

    Внешняя политика
    19:37

    Замминистра Турции находится с визитом в Азербайджане

    В регионе
    19:34

    Литва в ноябре прекратит транзит нефти "Лукойл" из-за санкций США и Великобритании

    Другие страны
    19:29
    Фото

    Посол Словакии отметил значимость поездки дипломатов в Джебраил и Зангилан

    Внешняя политика
    19:18

    Министерская встреча по формированию стабилизационных сил в Газе пройдет 2 ноября

    Другие страны
    19:16

    Эрдоган: Надеюсь, что Россия и Украина в ближайшее время придут к общему знаменателю

    В регионе
    19:13

    США и Сингапур обсудили прекращение импорта российской и иранской нефти

    Другие страны
    Лента новостей