Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран увеличит грузооборот

Туркменистан, Казахстан и Иран подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по железнодорожному сотрудничеству, который предусматривает увеличение загрузки железной дороги между тремя странами.

Туркменистан, Казахстан и Иран подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по железнодорожному сотрудничеству, который предусматривает увеличение загрузки железной дороги между тремя странами.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, церемония состоялась на полях бизнес-форума государств-членов Организации экономического сотрудничества, который прошел в минувшую пятницу в Ашхабаде.

Меморандум направлен на увеличение загрузки железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. Договоренность об этом была достигнута в октябре между руководителями железнодорожных ведомств Туркменистана и Ирана Азатом Атамурадовым и Миадом Салехи.

Развитие экспорта и транзита, удвоение обмена железнодорожными грузовыми перевозками от границы Серахс, возобновление операций по пересечению границы Артык-Лотфабад и проведение совместных встреч между представителями железных дорог двух стран были среди тем, охваченных переговорами между Ираном и Туркменистаном в октябре.

По словам Салехи, на основе нового меморандума будет сформирована совместная рабочая группа из трех стран для реализации поставленных целей и наращивания грузооборота через этот транзитный маршрут, что позволит укрепить экономическое благополучие в регионе и быстрее преодолеть последствия пандемии коронавируса.