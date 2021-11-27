О нас
Report Georgia
Аудио новости

Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран увеличит грузооборот

Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран увеличит грузооборот Туркменистан, Казахстан и Иран подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по железнодорожному сотрудничеству, который предусматривает увеличение загрузки железной дороги между тремя странами.
Инфраструктура
27 ноября 2021 г. 17:48
Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран увеличит грузооборот

Туркменистан, Казахстан и Иран подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по железнодорожному сотрудничеству, который предусматривает увеличение загрузки железной дороги между тремя странами.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, церемония состоялась на полях бизнес-форума государств-членов Организации экономического сотрудничества, который прошел в минувшую пятницу в Ашхабаде.

Меморандум направлен на увеличение загрузки железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран. Договоренность об этом была достигнута в октябре между руководителями железнодорожных ведомств Туркменистана и Ирана Азатом Атамурадовым и Миадом Салехи.

Развитие экспорта и транзита, удвоение обмена железнодорожными грузовыми перевозками от границы Серахс, возобновление операций по пересечению границы Артык-Лотфабад и проведение совместных встреч между представителями железных дорог двух стран были среди тем, охваченных переговорами между Ираном и Туркменистаном в октябре.

По словам Салехи, на основе нового меморандума будет сформирована совместная рабочая группа из трех стран для реализации поставленных целей и наращивания грузооборота через этот транзитный маршрут, что позволит укрепить экономическое благополучие в регионе и быстрее преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Объявлен тендер на восстановление водного хозяйства на освобожденной части Агдама
Объявлен тендер на восстановление водного хозяйства на освобожденной части Агдама
27 ноября 2021 г. 10:45
В Баку проводятся рейды против незаконной уличной торговли
ФотоВ Баку проводятся рейды против незаконной уличной торговли
27 ноября 2021 г. 10:39
Центр социальных исследований построит объект за 2 млн манатов
Центр социальных исследований построит объект за 2 млн манатов
27 ноября 2021 г. 09:58
Проводится новая акция на авиарейсы Баку-Москва
Проводится новая акция на авиарейсы Баку-Москва
26 ноября 2021 г. 20:10
В Баку изменена схема движения еще одного маршрута
В Баку изменена схема движения еще одного маршрута
25 ноября 2021 г. 20:20
Агдамская Джума-мечеть восстанавливается
ФотоАгдамская Джума-мечеть восстанавливается
25 ноября 2021 г. 18:27
Азербайджан повышает навигационную безопасность на Каспии
ФотоАзербайджан повышает навигационную безопасность на Каспии
25 ноября 2021 г. 11:32
Азербайджан может стать транзитной страной в грузоперевозках между Германией и Китаем
Азербайджан может стать транзитной страной в грузоперевозках между Германией и Китаем
25 ноября 2021 г. 11:28
Кяльбаджар снабжен питьевой водой
Кяльбаджар снабжен питьевой водой
25 ноября 2021 г. 09:34
Авария на оживленном проспекте Баку привела к сбою в работе автобусных маршрутов
Авария на оживленном проспекте Баку привела к сбою в работе автобусных маршрутов
25 ноября 2021 г. 08:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi