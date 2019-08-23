Между Азербайджаном и Россией увеличились пассажироперевозки по железной дороге

В январе-июле 2019 года поездами в международном сообщении со странами дальнего зарубежья перевезено свыше 450 тыс. человек (+12,7% к 2018 году). Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия – Монголия (+16,9%), Россия – Финляндия (+16%), Россия – Италия (+4,4%) и Россия – Германия (+1,3%).

Как передает Report, в сообщении со странами Европы курсируют комфортабельные поезда АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), состоящие из четырехместных купейных вагонов габарита RIC. В вагонах предусмотрены удобные спальные места, розетки в каждом купе и откидной столик в комбинации с раковиной. Все вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха с индивидуальной регулировкой в купе, в каждом вагоне находятся 2 санитарные комнаты (одна – со встроенным душем).

Между Россией и Германией с декабря 2016 года курсирует поезд "Стриж" Москва – Берлин. Вагоны поезда оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) по ст. Брест (Белоруссия). В I полугодии 2019 года "Стриж" Москва – Берлин перевез 29,8 тыс. пассажиров, что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала курсирования (с 17 декабря 2016 года) им перевезено 88,1 тыс. пассажиров.

В сообщении Россия – Финляндия курсируют комфортабельные скоростные поезда "Аллегро" Санкт-Петербург – Хельсинки с максимальной эксплуатационной скоростью 220 км/ч. С начала 2019 года поезда "Аллегро" перевезли 316,3 тыс. пассажиров, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 16,6%. Всего с начала курсирования (с 12 декабря 2010 года) ими перевезено 3,6 млн пассажиров.

По итогам I полугодия 2019 года зафиксирован рост перевозок пассажиров в сообщении с рядом стран СНГ и Балтии. В частности, на 3,4% увеличилось количество пассажиров, перевезенных между Россией и Таджикистаном, на 3,2% – в сообщении Россия – Казахстан, на 1,3% – в сообщении Россия – Азербайджан.

Согласно графику движения поездов на 2018/2019 годы, международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии по 16-ти маршрутам (в Германию, Францию, Финляндию, Италию, Польшу, Чехию, Китай и др.), а также в 11 стран СНГ и Балтии (в Беларусь, Украину, Молдову, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвию, Литву, Эстонию). Поезда и беспересадочные вагоны обслуживаются как российскими, так и зарубежными перевозчиками.