Земляные работы для прокладки железной дороги в Габалу завершатся к концу года

Прокладка железной дороги в Габалу задерживается по определенным причинам.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Мы обратились к главе государства в связи с некоторыми проблемами, и они нашли свое решение. В скором времени мы ожидаем интенсификацию работ по строительству железной дороги Ляки-Габала. Земляные работы на отрезке протяженностью 43-46 км завершатся к концу года. После этого мы продолжим выполнение других работ", - сказал он.

Отметим, что железная дорога соединит станцию Ляки с международным аэропортом Габалы, и ее протяженность составить 43 километра. Вдоль нее будет построено 103 водоотвода, 16 тоннелей и мостов, на территории Гараган-Шихлар Агдашского района будет построена станция, а рядом с Габалинским аэропортом – вокзал. Рельеф местности от ст. Ляки до Габалы немного сложный ввиду горной местности, на которую приходится примерно 20 километров этой железной дороги.

Напомним, что 11 декабря 2018 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по строительству железной дороги Ляки-Габала». Согласно распоряжению, в целях подготовки проектно-сметной документации строительства железнодорожной линии Ляки-Габала, отчуждения земель, подпадающих под строительство, и проведения ремонтных работ, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" было выделено 30 млн манатов.

Строительство новой железнодорожной линии внесет вклад в улучшение туристической инфраструктуры и облегчения доступа к туристическим объектам.