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Завтра в Баку изменится схема движения ряда автобусных маршрутов

Завтра в Баку изменится схема движения ряда автобусных маршрутов Завтра в Баку будет изменена схема движения некоторых регулярных автобусных маршрутов в связи с 20 Января – Национальным днем ​​траура. На ряде улиц и проспектов Баку будет ограничено движение транспорта и изменено их направление.
Инфраструктура
19 января 2025 г. 14:41
Завтра в Баку изменится схема движения ряда автобусных маршрутов

Завтра в Баку будет изменена схема движения некоторых регулярных автобусных маршрутов в связи с 20 Января – Национальным днем ​​траура. На ряде улиц и проспектов столицы будет ограничено движение транспорта и изменено их направление.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, 20 января в соответствии с ограничительными мерами на автодорогах, пересекающих и соединяющихся с Парламентским проспектом, движение автобусов по маршрутам №3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 77, 96 и 205 будет организовано в альтернативных направлениях.

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