Завтра состоится открытие Зангиланского международного аэропорта

Завтра, 20 октября состоится открытие международного аэропорта в Зангилане, строительство которого продолжалось 1,5 года. В церемонии открытия примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Завтра, 20 октября состоится открытие международного аэропорта в Зангилане, строительство которого завершилось за 1,5 года. В церемонии открытия примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом Report передает со ссылкой на Anadolu.

Фундамент второго по счету аэропорта на освобожденных от оккупации землях Азербайджана был заложен 26 апреля 2021 года. Зангиланский аэропорт построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

Первый технический рейс из аэропорта был осуществлен 9 сентября.

Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3 000 метров, ширина - 60 метров, пропускная способность терминала - 200 пассажиров в час.

В воздушной гавани смогут беспрепятственно совершать посадку и взлетать все широкофюзеляжные самолеты, включая большие грузовые лайнеры.

Платформа аэропорта рассчитана на одновременное обслуживание восьми самолетов.

Автоматические системы и диспетчерская вышка в аэропорту отвечают международным стандартам гражданской авиации и транспорта.

В строительстве новой воздушной гавани принимали участие также турецкие компании.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 14 октября подписал распоряжение о присвоении аэропорту в Зангилане международного статуса, а МИД страны было поручено направить информацию в соответствующие международные структуры.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) включила аэропорт в список международных аэропортов с кодом ZZE.