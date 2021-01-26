Завтра пройдет встреча правительственных чиновников Азербайджана, России и Армении

Завтра в Москве состоится встреча правительственных чиновников Азербайджана, России и Армении по вопросу создания транспортного коридора на Южном Кавказе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.
С азербайджанской стороны во встрече примет участие заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, с российской - Алексей Оверчук, с армянской - Мгер Григорян.
Стороны обсудят строительство железнодорожных линий, которые соединят Нахчыванскую АР с основной территорией Азербайджана, а также Россию и Армению.