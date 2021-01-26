Завтра пройдет встреча правительственных чиновников Азербайджана, России и Армении

С азербайджанской стороны во встрече примет участие заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, с российской - Алексей Оверчук, с армянской - Мгер Григорян

Завтра в Москве состоится встреча правительственных чиновников Азербайджана, России и Армении по вопросу создания транспортного коридора на Южном Кавказе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

С азербайджанской стороны во встрече примет участие заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, с российской - Алексей Оверчук, с армянской - Мгер Григорян.

Стороны обсудят строительство железнодорожных линий, которые соединят Нахчыванскую АР с основной территорией Азербайджана, а также Россию и Армению.