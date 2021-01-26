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Завтра пройдет встреча правительственных чиновников Азербайджана, России и Армении

Завтра пройдет встреча правительственных чиновников Азербайджана, России и Армении С азербайджанской стороны во встрече примет участие заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, с российской - Алексей Оверчук, с армянской - Мгер Григорян
Инфраструктура
26 января 2021 г. 11:56
Завтра пройдет встреча правительственных чиновников Азербайджана, России и Армении
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Завтра в Москве состоится встреча правительственных чиновников Азербайджана, России и Армении по вопросу создания транспортного коридора на Южном Кавказе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

С азербайджанской стороны во встрече примет участие заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, с российской - Алексей Оверчук, с армянской - Мгер Григорян.

Стороны обсудят строительство железнодорожных линий, которые соединят Нахчыванскую АР с основной территорией Азербайджана, а также Россию и Армению.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Russia, Armenia to mull railway communication in Moscow
Версия на азербайджанском языке Sabah Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın hökumət rəsmilərinin görüşü olacaq

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