Движение автомобилей по переезду в направлении входа на станцию Сабунчи приостановят завтра

В связи с восстановительными работами на участке железной дороги Баку-Сабунчи-Пиршаги-Сумгайыт и с целью обеспечения безопасности на пересечении улиц Асафа Асадуллаева и Гамбая Везирова на 3-ем пикете 13 километра (вход на станцию Сабунчи) железнодорожный переезд будет заменен на подземный туннель.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

По информации, в связи с этим с 08:00 утра 22 августа на данном переезде приостановят движение автомобилей.

До завершения строительства нового туннеля водителей просят пользоваться альтернативными дорогами.