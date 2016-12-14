Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Завтра откроется первая линия станции метро "Джафар Джаббарлы".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью Бакинского метрополитена Насими Пашаев.

Он отметил, что на станции были предусмотрены ремонтные работы в течение двух недель, однако они завершились раньше намеченного времени.

Отметим, что с 7 декабря в связи с ремонтно-восстановительными работами была закрыта первая линия станции метро "Джафар Джаббарлы" в Баку.